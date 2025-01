Media | Lufthansa in Ita il 13 gennaio

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.53 L'ingresso ufficiale diin Ita Airways è previsto il prossimo 13/1. Lo avrebbe detto in un evento per i dipendenti il CeoSpohr, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Dpa. "Abbiamo sempre detto che prevediamo la chiusura con Ita a inizio 2025",puntualizzaa La Presse senza però dare un giorno preciso. Inizialmenteacquisirà il 41% di Ita,portando 325mln di capitale.Possibile acquisizione totale entro 2033. E una nota ufficiale annuncia:nel 2025 10mila assunzioni, metà in Germania.