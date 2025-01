Lanotiziagiornale.it - L’influenza ha già colpito 5 milioni di italiani, ecco i sintomi e i consigli dei medici

stagionale sta colpendo duramente in Italia, con oltre 5di casi registrati fino ad oggi. Secondo le previsioni degli esperti, il picco dell’epidemia potrebbe verificarsi tra metà e fine gennaio. La Società Italiana dina Generale e delle Cure Primarie (Simg) sottolinea l’importanza di adottare misure efficaci per limitare la diffusione del virus e ridurre il rischio di complicanze.Vaccinazione antinfluenzale: ancora utile se eseguita subitoIdi famiglia raccomandano di sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale, ancora disponibile presso gli ambulatori dina generale e i pediatri di libera scelta. La vaccinazione non solo riduce il rischio di contrarre, ma attenua anche la gravità deiin caso di infezione. È particolarmente indicata per i soggetti fragili, anziani e persone con patologie croniche.