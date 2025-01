Iodonna.it - L'attore è tra le migliaia di persone che hanno dovuto abbandonare in fretta e furia le proprie case per non essere inghiottiti dalle fiamme

Il cielo grigio-rossastro, il vento che continua a spirare senza sosta. E non un attimo da perdere: l’area di Pacific Palisades, quartiere residenziale a ovest di Los Angeles, è minacciata da incendi senza precedenti. Mentre ledivorano colline e lambiscono ville da sogno, il caos si propaga lungo le strade congestionate da residenti in fuga. Tra loro, l’James Woods, che ha condiviso sui social immagini drammatiche e il suo racconto personale dell’evacuazione, offrendo un punto di vista diretto su una tragedia che sta mobilitandodi vigili del fuoco e scatenando l’allarme in tutta la California meridionale. Incendi in California, gli appelli social delle star guarda le foto L’emergenza incendi a Los AngelesLe prime scintille dell’incendio di Palisades sono scoccate martedì mattina nei pressi di Palisades Drive, ma in poche ore si sono trasformate in un inferno diche ha inghiottito oltre 1200 ettari.