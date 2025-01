Ilgiorno.it - L’anno nero in Lombardia. Ogni cinque giorni denunciata una vittima

Leggi su Ilgiorno.it

Sono stati 63 gli infortuni mortali sul lavoro segnalati dalle Ats al Regionenel 2024, una media di uno. Il triste primato spetta a Brescia, dove l’Ats guidata da Claudio Sileo ha segnalato 17 in mortali, il numero più alto in valore assoluto: un dato molto preoccupante se consideriamo che la provincia conta un terzo di popolazione rispetto a quella di Milano dove i mortali sono stati 13. La statistica si scontra con disattenzioni, prassi sbagliate, subappalti che risparmiano sui costi per la sicurezza, difficili da intercettare. Per quanto riguarda le altre Ats, quella di Bergamo ha segnalato 6 infortuni mortali, Brianza 7, Montagna, Val Padana, Pavia e Insubria 5. Netta la predominanza di uomini (62 deceduti sul lavoro); 6 i pensionati, 9 erano lavoratori autonomi con o senza dipendenti, uno irregolare.