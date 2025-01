Iltempo.it - La versione di Belloni: “Non vado via sbattendo la porta. Illazioni che fanno male all'Italia”

Elisabettalascerà il Dis dal 15 gennaio. Ma dopo tante voci è stata lei stessa a voler fare chiarezza in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Una cosa ci tengo a dirla ed è l'unico motivo che mi fa rompere il riserbo che mi sono imposta in tutti questi mesi, nonviala. Il tritacarne in cui sono finita in questi giorni mi impone di chiarire quanto è successo e soprattutto di sgomberare il campo dachenon tanto a me quanto al Paese, soprattutto in un momento così delicato. Anche con il nuovo anno sarei tornata sulla graticola. Gli ultimi mesi di mandato sarebbero stati un vero e proprio stillicidio”. “Io - ha detto ancora- sono un funzionario dello Stato, faccio il mio lavoro e non è obbligatorio piacere a tutti o andare d'accordo con tutti.