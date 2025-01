Lanotiziagiornale.it - “La disinformazione fa danni, una parte politica usa i vaccini solo con finalità elettorali”: parla l’infettivologo Bassetti

Matteo, direttore della Clinica Malattie infettive dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova, professore ordinario di Malattie infettive all’Università di Genova e direttore della scuola di specializzazione in Malattie infettive dell’Università di Genova. Tra gli infettivologi in prima linea, anche grazie alla divulgazione mediatica, nel contrasto al Covid-19.Professor, c’è preoccupazione per la previsione del picco influenzale e dei 2 milioni di casi di contagio a settimana con l’apice che verrà toccato a fine gennaio con il rischio che ci sia una “corsa all’antibiotico”. Di queste ore le dichiarazioni del professor Garattini che a 96 anni dichiara di non assumerete antibiotici da 40. Lei cosa ne pensa?“Il picco si raggiungerà nei prossimi 10 giorni ed è importante ricordare che l’influenza va gestita a casa, non in ospedale.