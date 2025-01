Ilrestodelcarlino.it - La crisi dei circoli Pd che chiudono

Ho letto in questi giorni diversi articoli che raccontano laeconomica del Partito democratico con la chiusura, solo a Bologna, del 40% dei. Sono un simpatizzante e mi chiedo come sia potuta accadere una cosa del genere? Nel corso degli anni nessuno nel partito ha saputo rimediare mentre si affollavano i problemi? È un declino senza gloria che il Partito democratico non merita assolutamente. Pietro Righi Risponde Beppe Boni L'agonia non finisce con la chiusura del 40% per cento deiPd situati soprattutto in centro storico o comunque dentro le mura. Anche con questo taglio drastico la sopravvivenza di quelli che restano non è garantita. Si profilano forti aumenti del canone d'affitto alla Fondazione che detiene la proprietà degli immobili e un futuro di auto gestione economica per istessi.