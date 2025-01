Ilrestodelcarlino.it - La capitale della cultura. Pesaro24, l’ultimo atto. Ecco i tre giorni di festa

Per sabato 11 gennaio – giorno in cui Pesaro passerà ad Agrigento il testimone di ““ – il sindaco Biancani ha ordinato che in tutti i museicittà l’ingresso sia gratis e le aperture siano protratte fino a mezzanotte. La cerimonia istituzionale per il passaggio delle consegne è fissato alle ore 15 all’Auditorium Scavolini (vedi articolo a pagina 5), ma il corollario vive di luce propria: con il vicensindaco Vimini e il direttore di Fondazione Pescheria, Silvano Straccini, il primo cittadino ha annunciato ben tre– venerdì sabato e domenica – densi di eventi, con un cartellone all’insegna di concerti, spettacoli, mostre, laboratori per oltre 100 iniziative, evocative di quanto è accaduto nei 365di Pesaro 2024. Ed, dunque, una selezione dei principali appuntamenti.