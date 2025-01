Iodonna.it - Il mese di gennaio sarà caratterizzato da almeno 50 scioperi, quelli che sono già stati proclamati in diversi settori e territori. Si comincia dopodomani

Così come è finito il 2024, allo stesso modo si riapre il 2025: con un’ondata diche iniziamo con lo sciopero di venerdì 10, cheper i cittadini un vero e proprio “venerdì nero”. Numerose categorie di lavoratori incroceranno le braccia per protestare contro le condizioni di lavoro e per chiedere il rinnovo dei contratti. Trasporto aereo, ferroviario, pubblico locale e scuole saranno ipiù colpiti. Brutta sorpresa per i turisti a Parigi: la Tour Eiffel è chiusa per sciopero X Sciopero di venerdì 10Nel settore ferroviario, le prime avvisaglie di disagi si faranno sentire già oggi, mercoledì 8con uno sciopero dell’Ugl che interesserà i traghetti da e per le isole minori siciliane.