"I ragazzi nati e cresciuti in Italia devono avere la cittadinanza. Le loro storie uscire di testa": l'appello della stella del volley Myriam Sylla

“Non esiste che, nel 2024, ci sianoni ene che non possano completare la propria identità“.è categorica. Ladel nazionale difemminile oro a Parigi 2024, ha concesso a Vogue un’intervista nel giorno del suo 30esimo compleanno. La schiacciatriceVeroMilano ha lanciato il suo appello a un cambiamento nelle leggi sulla, che ad oggi non riconosce comeni coche sonoinda genitori stranieri. Solo dopo il compimento dei 18 anni di età – e un iter burocratico spesso molto difficoltoso – si puòlanella sua intervista ha ricordato quando anche lei non aveva lana: “Dovevo andare in questura a Lecco per rinnovare il permesso di soggiorno, e questo significava arrivare alle 5 del mattino, mettersi in coda per scrivere il proprio nome su un foglio che, se già troppo pieno, ti costringeva a tornare il giorno successivo e fare tutto daccapo“.