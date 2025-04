Lidentita.it - La chiamata della Cina: “Difendere Wto e commercio globale dagli Usa”

Leggi su Lidentita.it

Sembra un paradosso ma sta andando proprio così: labastona gli Usa e chiama il mondo a reagire per tutelare ilanzi “lo spirito del sistema commerciale”. Pechino ha tanto, troppo, da perdere dalla fineglobalizzazione per come la conosciamo. E questo non è un mistero. Il Dragone, però, si rifà . La: “Wto eUsa” L'Identità.