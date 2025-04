Sport.quotidiano.net - Genoa batte Udinese 1-0: Zanoli decisivo, Var annulla il pareggio

(4-2-3-1): Leali 6; Sabelli 6.5, De Winter 6, Vasquez 7 (37’st Matturro sv), Martin 5.5; Frendrup 6.5, Masini 6 (10’st Onana 6);7 (37’st Messias sv), Malinovskyi 6 (24’st Ekuban 6.5), Thorsby 6.5 (37’st Kassa sv); Pinamonti 5. Allenatore: Vieira 7.(4-4-2): Okoye 7; Ehizibue 6 (35’st Kristensen sv), Bijol 6, Solet 5.5, Kamara 5; Atta 6.5 (25’st Lovric 6), Zarraga 5.5 (25’st Modesto 6.5), Karlstrom 5.5, Ekkelenkamp 5.5 (16’st Payero 5); Bravo 5 (35’st Pafundi sv), Lucca 5. Allenatore: Runjaic 6. Arbitro: Perenzoni di Rovereto 6.5. Rete: 32’ st. Note: Ammoniti: Frendrup, Thorsby, Lucca, Ekkelenkamp. Angoli: 2-1 per l’. Recupero: 1’; 5’. Il Var decide, l’recrimina. I bianconeri non riescono a interrompere una serie di tre sconfitte e unnelle ultime quattro gare, ma finiscono con molta rabbia per due episodi dubbi.