Nerdpool.it - Here: La Recensione

Leggi su Nerdpool.it

È tratto da una graphic novel di Richard McGuire il nuovo film di Robert Zemeckis, regista di capolavori come Forrest Gump, Polar Express e Ritorno al Futuro., nelle sale italiane da domani, 9 gennaio 2025, vede protagonisti attori del calibro di Tom Hanks, Paul Bettany, Kelly Reilly e Robin Wright. La storia è semplice e lineare, ma la sua messa in scena è innovativa. Il titolo parla chiaro: le vicende narrate si svolgono tutte nello stesso punto, l’inquadratura è sempre la stessa, la camera non si muove mai (naturalmente non è così, ma lo sembra), e tutti i personaggi passano e vivono davanti ad essa; non è la camera ad inseguire i personaggi, la lo sguardo che cerca di andare oltre l’inquadratura. Partiamo dall’era dei dinosauri, per arrivare fino ai giorni nostri, ai tempi del Covid-19; vediamo tutte le storie di chi è passato nel rettangolo proiettato sullo schermo, in quella stessa casa che è cambiata così tante volte, costruita dove prima c’era solo terra e riarredata di continuo, a seconda del gusto dei vari proprietari.