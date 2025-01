F1 estensione pluriennale del GP del Belgio | si correrà a Spa nelle stagioni 2026 2027 2029 e 2031

Leggi su Sportface.it

“La Formula 1 ha concordato un’del Gran Premio del, che vedrà la gara disputarsi sull’iconico Circuit de Spa-Francorchamps per quattro dei prossimi sei anni“. Recita così il comunicato della F1, che ha prolungato l’accordo con il GP del, di scena sul celebre tracciato di Spa. Il Gran Premio del2025 si svolgerà dal 25 al 27 luglio e vedrà il ritorno in pista della Sprint Race.La nota ufficiale“L’, che include i Gran Premi delle, è il frutto di investimenti significativi effettuati sul circuito negli ultimi anni, tra cui l’aggiunta di due nuove tribune, che ne aumenteranno la capienza di 10.000 posti, e il miglioramento dell’intrattenimento fuori pista e dell’esperienza dei fan.Il circuito vallone è celebrato sia dagli appassionati che dai piloti per il suo mix di lunghi rettilinei e curve veloci e impegnative, tra cui uno dei tratti di pista più famosi al mondo, dove i piloti sfrecciano attraverso Eau Rouge e Raidillon, per poi raggiungere il rettilineo del Kemmel.