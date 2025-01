Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Pellissier: «Più meriti Milan che demeriti Inter. Una chiave!»

Sergio, ex calciatore e ora dirigente sportivo italiano, ha concesso un’vista-News. Il derby perso contro il, con le ragioni alla base della sconfitta, ha rappresentato il principale tema trattato., come si spiega la rimonta subita dall’contro il, valsa ai rossoneri la conquista della Supercoppa Italiana?Difficile capirlo, ma penso che ci siano piùdelche dedell’. I rossoneri, non appena è entrato Leao, di cui conosciamo le potenzialità, sono cambiati, anche grazie a un Theo Hernandez cresciuto ancora di più dopo il gol.Con Leao e Theo ilha avviato la rimonta.Io penso che, dal momento della rete dell’1-2, si sia iniziato a vedere che ilpoteva ‘rischiare’ di recuperare e di portare a casa il bottino pieno.