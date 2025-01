Lanazione.it - «E’ urgente una decisione per eliminare il problema dei tombini occlusi. Si prenda una decisione senza ulteriori ritardi»

Arezzo, 8 gennaio 2025 – L’intervento del Consigliere FDI Lucacci: èunaperildei. Siuna. Il consigliere Lucacci di Fratelli d'Italia Arezzo negli incontri tra giunta e gruppi consiliari, da mesi chiede che l'attenzione della giunta sia rivolta sia alla manutenzione delle strade, sia anche alla pulitura dei. "Questoè sempre più tra le preoccupazioni maggiori dei cittadini di Arezzo che segnalano continuamente, a causa delle forti precipitazioni in aumento per i cambiamenti climatici, i tantitappati in città." Afferma Lucacci, che continua: "Il sistema attuale di pulizia affidato a sei Toscana non è assolutamente sufficiente e non prevede un servizio di emergenza, ma solo una pulizia a rotazione.