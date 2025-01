Due sorelle bruciano vivo il padre dopo lo stupro

Leggi su Dayitalianews.com

Duesono state arrestate con l’accusa di aver dato fuoco al, che avrebbe stuprato una di loro e avrebbe cercato di fare lo stesso con l’altra, così le due donne si sarebbero unite e si sarebbero vendicate in questo modo atroce.L’uccisione delloCome riportato dall’Ansa i fatti si sono svolti il 1° gennaio nella città di Gujranwala, in Pakistan, e l’uomo è deceduto ieri 7 gennaio in ospedale dove era stato portato in seguito alle gravi ustioni. Come ha rivelato un funzionario della polizia della città, le due ragazze avrebbero confessato l’omicidio, spiegando che si sono unite per trovare una “soluzione permanente” contro ilaver preso benzina da una motocicletta l’avrebbero cosparsa sul letto delmentre dormiva, per poi dargli fuoco.