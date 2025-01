Laspunta.it - Cisterna: conclusi i lavori a via Guardabassi

Si sonodi rifacimento di viain località Borgo Flora, l’arteria che collega Borgo Flora a via Toti e che necessitava di importanti interventi a causa del suo stato di ammaloramento.Il cantiere era stato aperto il 10 dicembre scorso ed è stato finanziato per 255mila euro da Astral e dal Comune diper ulteriori 205mila euro.Al fine di garantire un’idonea manutenzione e massimizzare la durata dell’intervento, è stato effettuato il rifacimento della pavimentazione stradale fino allo strato di binder, con la posa in opera di un rinforzo in geogriglia rivestita con uno strato di bitume, tra la massicciata e il conglomerato bituminoso nei tratti maggiormente ammalorati. E’ stata inoltre risagomata la banchina includendo le cunette per lo spurgo delle acque e si è provveduto al rifacimento della segnaletica orizzontale.