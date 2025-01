Romadailynews.it - Cina: promuovera’ sviluppo di qualita’ di fondi di investimento governativi

Pechino, 08 gen – (AgenziaXinhua) – L’Ufficio generale del Consiglio di Stato ha pubblicato una serie di linee guida per promuovere lodi altadeidi, che riguardano una dimensione adeguata, una struttura ragionevole, operazioni solide e misure di controllo del rischio. Le linee guida includono 25 misure specifiche in sette aree, con l’obiettivo di costruire un sistema di gestione piu’ scientifico ed efficiente per tali. Le operazioni deidevono essere orientate al mercato, professionali e basate sullo stato di diritto. Il Paese coordinera’ inoltre la struttura deiper prevenire una concorrenza omogenea ed evitare di escludere i capitali non. Isi concentreranno sulle principali strategie, sulle aree chiave e sugli anelli deboli in cui il mercato non puo’ funzionare pienamente, attirando piu’ capitale sociale e sostenendo la costruzione di un sistema industriale moderno.