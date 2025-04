La Ciclovia del Sole festeggia 4 anni Carovana di bici nella città dei Pico

Sole – ha detto salutando l’arrivo della Carovana di ciclisti l’assessore mirandolese Marco Donnarumma – perciò a maggior ragione intendiamo ringraziare tutti i gruppi di ciclisti che sono arrivati nonostante il meteo". Scelta come percorso una delle vie più suggestive e ricche di storia, un tratto della Ciclovia del Sole, che da Crevalcore per 28 chilometri ha portato i ciclisti fino a Mirandola, dove la loro accoglienza è stata spostata all’ultimo – causa maltempo - al piazzale antistante il Polo Culturale "Il Pico". Ilrestodelcarlino.it - La Ciclovia del Sole festeggia 4 anni. Carovana di bici nella città dei Pico Leggi su Ilrestodelcarlino.it La prima domenica ciclabile del 2025, che ha coinciso con la prima CicloFesta organizzata in provincia di Modena, guastata dal maltempo. Scoraggiati tanti dei partecipanti che si erano iscritti alla manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, nata per celebrare nuove forme di mobilità sostenibile e di turismo lento che consentono di coniugare natura, cultura e le eccellenze dei territori attraversati. Erano annunciati 350 partecipanti, ma alla fine i ‘coraggiosi’ si sono ridotti ad una cinquantina. "E’ chiaro che speravamo nel– ha detto salutando l’arrivo delladi ciclisti l’assessore mirandolese Marco Donnarumma – perciò a maggior ragione intendiamo ringraziare tutti i gruppi di ciclisti che sono arrivati nonostante il meteo". Scelta come percorso una delle vie più suggestive e ricche di storia, un tratto delladel, che da Crevalcore per 28 chilometri ha portato i ciclisti fino a Mirandola, dove la loro accoglienza è stata spostata all’ultimo – causa maltempo - al piazzale antistante il Polo Culturale "Il".

