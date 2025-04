Dal cuore di Bergamo all’Europa | Ciclotte e il suo Made in Europe al Salone del Mobile

Ciclotte, marchio bergamasco che ha unito il mondo del fitness e del design, è tornato al Salone del Mobile di Milano con una serie di novità che confermano il suo spirito innovativo.Tra le principali c’è la linea Essential, che celebra l’inconfondibile stile Ciclotte. Forme uniche, materiali pregiati e attenzione all’esperienza dell’utente. Questi i tratti chiave della nuova gamma, che segna un’apertura verso un pubblico più ampio, senza rinunciare alla qualità che ha reso celebre il brand. Un’evoluzione che va oltre il Made in Italy per abbracciare un concetto più ampio di Made in Europe. Elemento chiave di questo nuovo corso è la collaborazione con Nohrd, azienda tedesca leader nell’attrezzatura sportiva di design. Una sinergia che fonde tecnologia e bellezza, dando vita a prodotti pensati per integrarsi sia in ambienti domestici che professionali. Bergamonews.it - Dal cuore di Bergamo all’Europa: Ciclotte e il suo Made in Europe al Salone del Mobile Leggi su Bergamonews.it , marchio bergamasco che ha unito il mondo del fitness e del design, è tornato aldeldi Milano con una serie di novità che confermano il suo spirito innovativo.Tra le principali c’è la linea Essential, che celebra l’inconfondibile stile. Forme uniche, materiali pregiati e attenzione all’esperienza dell’utente. Questi i tratti chiave della nuova gamma, che segna un’apertura verso un pubblico più ampio, senza rinunciare alla qualità che ha reso celebre il brand. Un’evoluzione che va oltre ilin Italy per abbracciare un concetto più ampio diin. Elemento chiave di questo nuovo corso è la collaborazione con Nohrd, azienda tedesca leader nell’attrezzatura sportiva di design. Una sinergia che fonde tecnologia e bellezza, dando vita a prodotti pensati per integrarsi sia in ambienti domestici che professionali.

