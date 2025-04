Ilrestodelcarlino.it - Turismo, boom di contratti. Ma il 79% è precario

Iltira la volata alle assunzioni. La Camera di commercio della Romagna diffonde le previsioni occupazionali per il secondo trimestre 2025: sono 39.940 gli ingressi programmati dalle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini. Nel trimestre aprile-giugno le entrate previste nelle due province sono 39.940. In provincia di Forlì-Cesena, gli ingressi previsti (entrate per assunzioni a tempo indeterminato e determinato e per attivazioni di forme di lavoro flessibile) per il secondo trimestre 2025, sono 14.590 e per il solo mese di aprile sono 3.680. La variazione rispetto all’analogo bollettino del 2024 è positiva solo sul trimestre, con +410. Ancora preponderante l’impiego deia tempo determinato, pari al 79%. Per quanto riguarda le entrate nel trimestre, i 5 principali settori di attività, in valore assoluto, risultano i Servizi di alloggio/ristorazione/con 910, il Commercio con 680 ingressi previsti, i Servizi alle persone con 450, le Costruzioni con 260 e i Servizi operativi a supporto delle imprese e delle persone con 210.