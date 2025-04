Thesocialpost.it - Addio a Mario Vargas Llosa, il Nobel che fece della libertà una forma narrativa

È morto a 89 anni, nella sua Lima,, uno dei più grandi scrittori del nostro tempo. A darne notizia è stata la famiglia: si è spento “in pace, circondato dai suoi cari”. Nato il 28 marzo 1936 ad Arequipa, in Perù, era anche cittadino spagnolo. Premioper la Letteratura nel 2010,ha attraversato come protagonista la storia culturale, politica e letteraria del XX e XXI secolo, lasciando un’impronta profonda nel romanzo contemporaneo.Autore di capolavori come “La città e i cani”, “La casa verde”, “Conversazione nella cattedrale”, “Zia Julia e lo scribacchino” e “La festa del caprone”, ha combinato l’epica del potere con la tragedia dell’individuo. I funerali si svolgeranno inprivata, come da sue volontà. Le spoglie saranno cremate.L’infanzia, il trauma e il romanzo come ribellioneNel suo discorso per il, ricordò con emozione il giorno in cui imparò a leggere, a cinque anni, nella scuola di Cochabamba.