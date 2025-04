Sorpresi con l’hashish dentro un garage nei guai tre ragazzi

Sorpresi con l’hashish in un garage, sono finiti nei guai due 23enni e un ventenne di Sambucheto. Nell’ambito di un servizio contro lo spaccio, i tre giovani sono stati pizzicati dai carabinieri della stazione di Montecassiano all’interno di un locale seminterrato: uno aveva uno spinello confezionato con l’hashish, il secondo due grammi e il terzo un grammo della stessa sostanza. I tre sono stati quindi segnalati alla prefettura di Macerata per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico. l’hashish rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità competente. Ilrestodelcarlino.it - Sorpresi con l’hashish dentro un garage, nei guai tre ragazzi Leggi su Ilrestodelcarlino.it conin un, sono finiti neidue 23enni e un ventenne di Sambucheto. Nell’ambito di un servizio contro lo spaccio, i tre giovani sono stati pizzicati dai carabinieri della stazione di Montecassiano all’interno di un locale seminterrato: uno aveva uno spinello confezionato con, il secondo due grammi e il terzo un grammo della stessa sostanza. I tre sono stati quindi segnalati alla prefettura di Macerata per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico.rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità competente.

Potrebbe interessarti anche:

Avete mai visto il marito di Sabrina Ferilli? Ecco la rara foto insieme : sorpresi per strada

Pare che la coppia si trovasse nel centro romano per trascorrere un pomeriggio dedicato allo shopping. View this post on Instagram A post shared by Diva e Donna (@divaedonna_settimanale) .

Catania - arrestati 2 ladri sorpresi a rovistare in un garage del centro storico

Per giustificare la loro presenza, i due hanno tentato di spiegare ai poliziotti di trovarsi nel garage solo per trovare un riparo per la notte, in quanto entrambi senza fissa dimora.

“Tu - in confessionale”. The Couple - la chiamata improvvisa e nella Casa tutti sorpresi

s Anche noi #helevier #heleners #javi7 #thecouple pic. Ma non è stata la prima volta. E il video ha fatto immediatamente il giro della rete. La voce che si è udita fuori dall’inquadratura ha richiamato una protagonista, che non è presente nella trasmissione di Ilary.

Ne parlano su altre fonti Sorpreso con oltre un chilo di hashish e fuochi pirotecnici artigianali, arrestato un uomo. Garage usato come deposito di droga e pezzi d’auto rubati: maxi sequestro della polizia. Blitz dei carabinieri a Jesi. Mezzo chilo di droga nel garage: arrestato. Chili di droga nel garage affittato: arrestato un fornitore di piccoli spacciatori. Oltre 12 chili di droga, armi e munizioni nel garage: arrestato 32enne. Catania: il cane Ares fiuta ‘erba’ nel barattolo.

Segnala msn.com: Sorpresi con l’hashish dentro un garage, nei guai tre ragazzi - Sorpresi con l’hashish in un garage, sono finiti nei guai due 23enni e un ventenne di Sambucheto. Nell’ambito di ...

Come scrive grandangoloagrigento.it: Sorpresi con marijuana e hashish in auto, fermata l’attività di spaccio di due giovani pusher - La Polizia di Stato ha fermato l’attività di spaccio di due pusher di 19 e 20 anni di Paternò, sorpresi durante un posto di controllo ... due buste piene di marijuana e hashish per un peso complessivo ...

Riporta msn.com: Hashish e cocaina in un garage a Gela: un arresto - L’arresto è stato convalidato e l'indagato è agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ...