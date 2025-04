Ubriaco insegue due ragazzini Momenti di paura

paura sabato sera a Mesola, dove uno straniero con una bottiglia in mano ha rincorso un gruppo di tredicenni, creando in loro molta apprensione. Dell’episodio ha parlato il sindaco Lisa Duò con un post sui social, esprimendo elogi "per la straordinaria tempestività dimostrata dai carabinieri durante l’operazione di intervento avvenuta ieri sera. È fondamentale riconoscere il loro impegno e la loro prontezza nel rispondere a una situazione che ha messo in pericolo la sicurezza di alcuni ragazzi di soli 13 anni, inseguiti da un soggetto di nazionalità straniera". Il sindaco aggiunge che l’uomo "aveva un bottiglia in mano che poi ha rotto facendo temere il peggio, ma l’intervento dei militari ha riportato l’ordine". Lo straniro, Ubriaco, è stato infine portato via dall’ambulanza. "Ho chiamato il prefetto – continua Duò – per informarlo del grave episodio". Ilrestodelcarlino.it - Ubriaco insegue due ragazzini. Momenti di paura Leggi su Ilrestodelcarlino.it Attimi disabato sera a Mesola, dove uno straniero con una bottiglia in mano ha rincorso un gruppo di tredicenni, creando in loro molta apprensione. Dell’episodio ha parlato il sindaco Lisa Duò con un post sui social, esprimendo elogi "per la straordinaria tempestività dimostrata dai carabinieri durante l’operazione di intervento avvenuta ieri sera. È fondamentale riconoscere il loro impegno e la loro prontezza nel rispondere a una situazione che ha messo in pericolo la sicurezza di alcuni ragazzi di soli 13 anni, inseguiti da un soggetto di nazionalità straniera". Il sindaco aggiunge che l’uomo "aveva un bottiglia in mano che poi ha rotto facendo temere il peggio, ma l’intervento dei militari ha riportato l’ordine". Lo straniro,, è stato infine portato via dall’ambulanza. "Ho chiamato il prefetto – continua Duò – per informarlo del grave episodio".

Ne parlano su altre fonti Ubriaco insegue due ragazzini. Momenti di paura.

Come scrive msn.com: Pesaro, ubriaco molesta tre ragazzine (due minorenni) alla fermata del bus: fermato dalla Polizia - PESARO - Ubriaco molesta tre ragazze (una maggiorenne e due minorenni) in pieno centro: fermato dalla Squdra volanti della Questura di Pesaro. Pesaro, Michael Alessandrini condannato a 24 anni ...

Lo riporta rainews.it: Drogato e ubriaco, uccise due giovani in via Terracina: chiede il patteggiamento - ubriaco, in via Terracina investì e uccise Lucia Morra e Checco Altamura che erano a bordo di uno scooter. Il legale difensore ha chiesto alla corte di potersi avvalere del patteggiamento.

ilgiorno.it riferisce: Como, giovane ubriaco minaccia e tenta di rapinare un gruppo di ragazzini - Con queste parole un ventunenne originario di El Salvador e residente a Fino Mornasco, ieri pomeriggio ha minacciato un gruppo di ragazzini al ... visibilmente ubriaco, iniziando a rivolgere ...