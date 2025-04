La polizia in centro a caccia di droga e di irregolari

polizia di Stato nel weekend nelle aree del centro cittadino, in particolare nelle zone di corso Garibaldi, piazza Cavour e piazza Roma. I controlli, disposti dal Questore d’intesa con la Prefettura, sono stati effettuati unitamente alla polizia Locale. Le persone identificate sono state 68 di cui 24 con precedenti, mentre i veicoli sono stati 46. Durante il servizio un 38enne di origini afghane è stato segnalato per il possesso di hashish. L’uomo aveva avuto poco prima una lite verbale con una donna ed alcuni passanti che notando la scena, avevano allertato i poliziotti di pattuglia. La donna avvicinata dalla polizia ha raccontato che la discussione nasceva proprio dall’uso di sostanze stupefacenti. Un 33enne tunisino è stato controllato nei pressi di piazza della Repubblica, a suo carico diversi precedenti. Ilrestodelcarlino.it - La polizia in centro a caccia di droga e di irregolari Leggi su Ilrestodelcarlino.it Proseguono i controlli dinamici delladi Stato nel weekend nelle aree delcittadino, in particolare nelle zone di corso Garibaldi, piazza Cavour e piazza Roma. I controlli, disposti dal Questore d’intesa con la Prefettura, sono stati effettuati unitamente allaLocale. Le persone identificate sono state 68 di cui 24 con precedenti, mentre i veicoli sono stati 46. Durante il servizio un 38enne di origini afghane è stato segnalato per il possesso di hashish. L’uomo aveva avuto poco prima una lite verbale con una donna ed alcuni passanti che notando la scena, avevano allertato i poliziotti di pattuglia. La donna avvicinata dallaha raccontato che la discussione nasceva proprio dall’uso di sostanze stupefacenti. Un 33enne tunisino è stato controllato nei pressi di piazza della Repubblica, a suo carico diversi precedenti.

Potrebbe interessarti anche:

Napoli - Centro Storico : sorpreso con la droga. Arrestato dalla Polizia

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in largo San Giovanni Maggiore, hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, ha prelevato qualcosa da uno zainetto e l’ha ceduta ad una persona.

La polizia chiude un centro scommesse : troppi pregiudicati tra i clienti abituali

Gli agenti dell'ufficio prevenzione crimine e soccorso pubblico della questura di Catania hanno eseguito la chiusura temporanea, per la durata di sette giorni, nei confronti di una sala scommesse situata in viale Mario Rapisardi, nel quartiere Cibali, facendo seguito ad un provvedimento emesso.

Controlli in centro - la Polizia Locale chiude temporaneamente un altro minimarket. "Scarso igiene - dati allarmanti"

Mercoledì gli agenti della sezione di Polizia Commerciale del Corpo ha staccato quattro diffide amministrative per mancata esposizione dei prezzi delle merci, inosservanza dell’obbligo del divieto di.

Ne parlano su altre fonti Caccia al magazzino della droga dopo il maxi sequestro di hashish: 15 kg nelle merendine. Hashish come merendine, per la polizia il centro di stoccaggio è a Pesaro (dove ieri sono stati sequestrati 16. Droga da Musile alla Calabria, caccia a un 40enne latitante. VIDEO | Controlli a tappeto tra le piazze Vittorio Veneto e Don Bosco a caccia di giovani con la droga. Controlli a ponente con i cani antidroga: un arresto. In manette l’ultimo pusher armato della banda che imperversava nei boschi di Malnate.

Lo riporta msn.com: La polizia in centro a caccia di droga e di irregolari - Proseguono i controlli dinamici della Polizia di Stato nel weekend nelle aree del centro cittadino, in particolare nelle zone di corso Garibaldi, piazza Cavour e piazza Roma. I controlli, disposti dal ...

gaeta.it riferisce: Napoli: nuova operazione della Polizia contro il traffico di droga e le armi nel centro città - La Polizia di Stato di Napoli ha intensificato la sua azione nel contrasto al traffico di droga e al possesso illegale di armi ... Altre operazioni nel centro di Napoli Parallelamente alle operazioni ...

Come scrive catanianews.it: Oltre 6 chili di droga e un fucile da caccia dentro una grotta, indagini - Oltre 6 chili di droga e un vecchio fucile da caccia sono stati trovati dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’attività di controllo straordinario del territorio catanese.