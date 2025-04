Quotidiano.net - Raid russi La strage di Sumy

Per l’Ucraina è stata una Domenica delle Palme di sangue. Nella mattinata due missili balistici Iskander M/KN-23 hanno colpito la cittadina di, uccidendo 34 persone, fra cui due bambini, che si stavano recando in chiesa per partecipare alla messa. Oltre 120 i feriti. Il capo dell’intelligence ucraina ha parlato di "crimine di guerra". Il presidente, Volodymyr Zelensky, è stato ancora più schietto, spingendosi a denunciare il ‘terrorismo’ da parte di Mosca. "Solo un bastardo può fare una cosa simile – ha aggiunto – . Il mondo deve rispondere con fermezza: gli Stati Uniti, l’Europa, chiunque voglia che questa guerra e che queste uccisioni finiscano. Laa vuole esattamente questo tipo di terrorismo e sta trascinando il conflitto". Il capo dell’amministrazione regionale di, Volodymyr Artyukh, ha spiegato che sui missili balistici che hanno colpito la cittadina erano montante bombe a grappolo proibite da una convenzione entrata in vigore nel 2010 dopo essere stata firmata da 112 Paesi, fra cui, però, non figurano né laa né gli Stati Uniti.