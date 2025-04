Caduta di gruppo feriti 5 juniores Annullata la gara di ciclismo

Caduta di gruppo in una manifestazione ciclistica giovanile nel Varesotto. feriti cinque giovani atleti, soccorsi e trasportati in ospedale con vari traumi e contusioni di media gravità. L'incidente ieri mattina durante la discesa lungo la Sp2 a Lonate Ceppino, ad avere la peggio nella Caduta i cinque corridori juniores. La gara è stata Annullata.

Gara ciclistica giovanile - caduta di gruppo : feriti cinque ragazzi

Feriti cinque giovani atleti, soccorsi e trasportati in ospedale con vari traumi e contusioni di media gravità. . 30 durante la discesa in via Della Costa lungo la strada provinciale a Lonate Ceppino, ad avere la peggio nella caduta i cinque corridori juniores.

