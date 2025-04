Vanityfair.it - Peri-menopausa: guida skincare mirata per over 40

Leggi su Vanityfair.it

La buona notizia: si parla molto di. La cattiva: si parla poco di. Le due fasi sono ben distinte. La, o pre-, s'identifica come quelodo di 5-10 anni prima della fine delle mestruazioni, in cui si manifestano i primi scombussolamenti del ciclo, e non solo. Qualeseguire? Ecco una guida di bellezza per questo delicato passaggio