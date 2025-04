Exsensia porta l’intelligenza artificiale a un altro livello | basta una dimostrazione e il robot impara il compito

basta una singola dimostrazione "guidata" da parte dell'operatore, che sposta fisicamente un braccio robotico e gli fa compiere l'azione desiderata, e la "macchina" apprende immediatamente e in autonomia non tanto il movimento da replicare, quanto l'intenzione finale.In gergo tecnico si chiama "learning from demonstration" ed è il principio sul quale si basa il software di Exsensia, startup innovativa specializzata in soluzioni di programmazione intuitiva di sistemi robotici di casa al JOiiNT LAB, il laboratorio congiunto tra IIT e Intellimech, supportato da Confindustria Bergamo, Università di Bergamo e Kilometro Rosso.Un'esperienza che affonda le proprie radici nel 2018 nei laboratori dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova e dell'Università di Pisa e nasce ufficialmente come società nel 2024 grazie al Ceo Gianluca Lentini e alla Cto Elisa Stefanini, due giovani ricercatori che hanno poi trovato a Bergamo il terreno più fertile per sviluppare la propria idea e testarla in scenari aziendali reali.

