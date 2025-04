Travolto in bici dal trattore | Pietro era un ragazzo d’oro

Pietro non ci sia più. Era un ragazzo d’oro, grande appassionato di bicicletta. Non possiamo che unirci al dolore della famiglia". Così Enrico Bravi, presidente del Velo Club di Montecassiano, ricorda Pietro Fabiani, il 33enne di Vallecascia di Montecassiano morto sabato a San Severino, dopo essere stato Travolto da un trattore mentre pedalava in sella alla sua bicicletta da corsa lungo la Septempedana. Sull’incidente sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri del Radiomobile di Tolentino, ma stando a quanto è stato possibile ricostruire finora, Fabiani sarebbe caduto sull’asfalto per essere poi Travolto da un trattore che procedeva nello stesso senso di marcia. Una delle ipotesi è che il ciclista avesse appena superato il mezzo agricolo, quando è finito a terra. Ilrestodelcarlino.it - Travolto in bici dal trattore: "Pietro era un ragazzo d’oro" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Non riusciamo a capacitarci del fatto chenon ci sia più. Era un, grande appassionato dicletta. Non possiamo che unirci al dolore della famiglia". Così Enrico Bravi, presidente del Velo Club di Montecassiano, ricordaFabiani, il 33enne di Vallecascia di Montecassiano morto sabato a San Severino, dopo essere statoda unmentre pedalava in sella alla suacletta da corsa lungo la Septempedana. Sull’incidente sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri del Radiomobile di Tolentino, ma stando a quanto è stato possibile ricostruire finora, Fabiani sarebbe caduto sull’asfalto per essere poida unche procedeva nello stesso senso di marcia. Una delle ipotesi è che il ciclista avesse appena superato il mezzo agricolo, quando è finito a terra.

