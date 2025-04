Ilrestodelcarlino.it - La storica Stefania Cigarini: "Quando un mio prozio fu sbranato da un leone"

Una storia che fa parte delle micro storie delle vittime di guerra e del fascismo, che come tutte a ben pensarci, prima di essere consegnata agli archivi, è una storia di famiglia. Quella della studiosa, figlia di contadini, cresciuta tra Marmirolo, Rubiera e Reggio, che nel 1989 è andata a Ferrara per lavorare in tv e nel ’93 a Roma, al Messaggero. La svolta nel 2021 per dedicarsi alla ricerca. Da quattro anni è nel collegio dei garanti di Istoreco.è pronipote di quell’Olinto, celebrato l’8 marzo insieme ad Alberto Branchetti per gli 80 anni dall’Eccidio di Villa Bagno. Che ricordo conserva di un evento che sconvolse la sua famiglia d’origine e un paese? "Era il 1945, a poche settimane dalla Liberazione,si consumò l’Eccidio del cimitero.