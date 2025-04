Ilrestodelcarlino.it - Salute a tutto campo. Camper del Lions Club per controlli gratuiti

Ambulatori in piazza per screening. Ildi Modena ha rinnovato il suo impegno insanitario attraverso iniziative rivolte ai cittadini. Ieri, in occasione delDay 2025, non sono mancate le file davanti aifermi in piazza Roma grazie al contributo di Test laboratorio analisi - centro diagnostico che ha messo a disposizione gli ambulatori su quattro ruote. Degli studi medici a tutti gli effetti per eseguire test diagnostici in diversi campi; sono stati possibili screeningper la vista rivolti a bambini e adulti, screening per il diabete, per il rischio cardiologico, è stato possibile misurare la pressione arteriosa o fare il test per la glicemia, c’era persino la nutrizionista e lo psicologo. Un’opportunità per un check up quasi completo gratuito in piazza.