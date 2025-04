Giulia Ligresti | Non rinnego niente di ciò che ho vissuto Il carcere mi ha insegnato che noi donne dobbiamo sempre dimostrare il doppio per essere credute

carcere da innocente Vanityfair.it - Giulia Ligresti: «Non rinnego niente di ciò che ho vissuto. Il carcere mi ha insegnato che noi donne dobbiamo sempre dimostrare il doppio per essere credute» Leggi su Vanityfair.it Un viaggio tra memorie familiari, riflessioni ed esperienze indimenticabili: l'autobiografia dell'imprenditrice, dalle missioni umanitarie in giro per il mondo fino allìesperienza delda innocente

Ne parlano su altre fonti Giulia Ligresti: «Non rinnego niente di ciò che ho vissuto. Il carcere mi ha insegnato che noi donne dobbiamo sempre dimostrare il doppio per essere credute.

Come scrive informazione.it: LA STORIA Giulia Ligresti: “Nessuno potrà più spezzarmi. Oggi vivo una vita piena di amore e libertà” - "Dopo l’assoluzione ho giurato a me stessa che nessuno potrà più spezzarmi", confessa oggi Giulia Ligresti, presentando a Milano la sua autobiografia "Niente è come sembra", edita da Piemme.

Secondo mentelocale.it: Giulia Ligresti presenta il libro Niente è come sembra - Lunedì 10 marzo 2025, alle ore 18.30, presso la libreria Mondadori Duomo di Milano, in piazza Duomo angolo via Mazzini, si tiene la presentazione del libro Niente è come sembra di Giulia ...