Milano è libera Targa alla scuola dell’annuncio

liberazione dal nazi fascismo a Milano è arrivato il 26 aprile del 1945 dalle onde radiofoniche di Radio Milano libera. L’annuncio della fine del regime il 25 aprile e dell’inizio di una nuova Italia proveniva da un’aula della scuola elementare Damiano Chiesa, in via Antonini 50, nella periferia sud di Milano dove il Comune ha posto ieri una Targa commemorativa in occasione degli 80 anni della liberazione (nella foto, il sindaco Giuseppe Sala durante la cerimonia). Radio Milano liberata trasmetteva dagli ex studi dell’Eiar, la radio di Stato del regime, che si era spostata dopo i bombardamenti di corso Sempione. Ad annunciare la liberazione alle 9 di mattina era stata la voce di Giuseppe Gaiani, ingegnere in pensione, improvvisato speaker della libertà, dopo che i giornalisti della Repubblica Sociale scapparono. Ilgiorno.it - "Milano è libera". Targa alla scuola dell’annuncio Leggi su Ilgiorno.it L’annuncio dellazione dal nazi fascismo aè arrivato il 26 aprile del 1945 dalle onde radiofoniche di Radio. L’annuncio della fine del regime il 25 aprile e dell’inizio di una nuova Italia proveniva da un’aula dellaelementare Damiano Chiesa, in via Antonini 50, nella periferia sud didove il Comune ha posto ieri unacommemorativa in occasione degli 80 anni dellazione (nella foto, il sindaco Giuseppe Sala durante la cerimonia). Radiota trasmetteva dagli ex studi dell’Eiar, la radio di Stato del regime, che si era spostata dopo i bombardamenti di corso Sempione. Ad annunciare lazione alle 9 di mattina era stata la voce di Giuseppe Gaiani, ingegnere in pensione, improvvisato speaker della libertà, dopo che i giornalisti della Repubblica Sociale scapparono.

Potrebbe interessarti anche:

Semilibertà per Alberto Stasi - la Procura di Milano nega il via libera

Condannato a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi, l'uomo, che si è sempre proclamato innocente, ha scontato una parte di pena e ha mantenuto una buona condotta.

Semilibertà per Alberto Stasi - la Procura di Milano ha dato il via libera

Condannato a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi, l'uomo, che si è sempre proclamato innocente, oggi gode del beneficio perché ha scontato una parte di pena e ha mantenuto una buona condotta.

Milano – Cortina 2026 : partita la vendita libera dei biglietti

olympics. com/it/competition-schedule. milanocortina2026. ? Calendario delle competizioni: è possibile consultare i programmi delle Olimpiadi e Paralimpiadi per pianificare la propria esperienza qui: https://milanocortina2026.

Ne parlano su altre fonti "Milano è libera". Targa alla scuola dell’annuncio. La voce che liberò Milano: una targa ricorda la prima radio che annunciò la fine del regime. Milano è Memoria. Domenica 13 aprile la posa della targa per ricordare la radio che per prima annunciò la Liberazione della città. Trovano e restituiscono portafoglio con 15mila euro: la scuola irpina premia Asia, Carla e Maria Libera. Al Giardino dei Giusti di Milano la staffetta di Libera e [galleria fotografica]. Lenzuolo contro il fumo e plogging con le scuole.

msn.com riferisce: "Milano è libera". Targa alla scuola dell’annuncio - L’annuncio della Liberazione dal nazi fascismo a Milano è arrivato il 26 aprile del 1945 dalle onde radiofoniche di Radio Milano Libera. L’annuncio della fine del regime il 25 aprile e dell’inizio di ...

Segnala msn.com: La voce che liberò Milano: una targa ricorda la prima radio che annunciò la fine del regime - Il 26 aprile 1945 Giuseppe Gaiani, ingegnere in pensione e speaker improvvisato, annunciò dagli ex studi Eiar dell’istituto scolastico di via Antonini la fine dell’occupazione nazifascista ...

Lo riporta agenzianova.com: Milano: domani la targa per la radio che annunciò la liberazione della città - Sarà scoperta domani, domenica 13 aprile, nella scuola elementare di via Antonini 50, una targa commemorativa dedicata a Radio Milano ...