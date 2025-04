Mascherine e coltello Rapinatori dal tabaccaio scappano con mille euro

coltello e si sono fatti consegnare tutto l’incasso, fuggendo con mille euro. Erano in due i Rapinatori entrati in azione sabato verso le 17. In un momento in cui non c’erano clienti, sono entrati nella tabaccheria in via Umberto Primo. Avevano i volti coperti da Mascherine e sono stati descritti come italiani, almeno dalle poche parole che hanno detto al titolare minacciandolo con la lama del coltello per farsi consegnare tutte le banconote nella cassa. Un’azione decisa, senza conseguenze fisiche per il tabaccaio, che ha poi chiamato i carabinieri quando i due Rapinatori si erano allontanati, apparentemente a piedi, probabilmente attesi da un mezzo pronto per la fuga. Ilgiorno.it - Mascherine e coltello. Rapinatori dal tabaccaio scappano con mille euro Leggi su Ilgiorno.it Hanno minacciato il titolare con une si sono fatti consegnare tutto l’incasso, fuggendo con. Erano in due ientrati in azione sabato verso le 17. In un momento in cui non c’erano clienti, sono entrati nella tabaccheria in via Umberto Primo. Avevano i volti coperti dae sono stati descritti come italiani, almeno dalle poche parole che hanno detto al titolare minacciandolo con la lama delper farsi consegnare tutte le banconote nella cassa. Un’azione decisa, senza conseguenze fisiche per il, che ha poi chiamato i carabinieri quando i duesi erano allontanati, apparentemente a piedi, probabilmente attesi da un mezzo pronto per la fuga.

Secondo quanto emerso pare che siano due uomini diversi sulle cui tracce sono i carabinieri della Stazione di Russi che ne avrebbero identificato uno, anche se a ieri mattina non risultavano arresti formalizzati.

La lama era lunga. Le indagini dei carabinieri continuano senza sosta, mentre emerge il racconto di una vittima. Saranno stati alti un metro e 70 o un metro e 75 al massimo”.

