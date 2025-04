Quotidiano.net - Svalutazione della moneta. Così Tokyo droga l’export

Leggi su Quotidiano.net

Tra gli esempi di dazi indiretti verso l’Italia rientra anche lacompetitivavaluta: una forma di protezionismorio utilizzata da diversi Paesi per rendere i propri prodotti più competitivi rispetto a quelli italiani (ed europei), senza ricorrere formalmente a dazi. La Cina è capofila per quanto riguarda lacontrollata dallo Stato, grazie alla quale i prodotti del colosso asiatico risultano molto più economici, mentreitaliano diventa meno conveniente. Il Giappone, invece, applica unavolontaria per favorire le esportazioni. Anche in questo caso, l’industria italiana subisce la concorrenza delle aziende giapponesi, che offrono prezzi più bassi. La Russia, dal canto suo, opera attraverso unalegata alle sanzioni internazionali e a politicherie interne.