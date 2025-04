Quotidiano.net - Officine . Maccaferri. Infrastrutture green per l’energia

LA BOLOGNESE, platform company di Ambienta SGR Spa e leader mondiale nelle soluzioni ingegneristiche durevoli e a basso impatto ambientale, annuncia la costituzione di Prime Synthetic Solutions Ltd, la joint venture realizzata con PSS Global Ltd, che si propone di imprimere un’accelerazione al mercato deloffshore e onshore, attraverso soluzioni composite polimeriche innovative e sostenibili. Prime Synthetic Solutions farà leva sul know-how, le competenze ingegneristiche e le tecnologie complementari delle due aziende per offrire soluzioni che soddisfino l’aumento della richiesta globale di energia rinnovabile. Obiettivo della nuova società sarà lo sviluppo di prodotti personalizzati che superino gli standard di settore in termini di prestazioni e durabilità, sostituendo le soluzioni tradizionali in metallo.