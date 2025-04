Quotidiano.net - Collevilca. Il nuovo cristallo è brillante ma senza piombo

ILRICONQUISTA il suo nome. Tutto ciò avviene in quella che da sempre è considerata la capitale del: Colle di Val d’Elsa, in Toscana. Andando con ordine: nei decenni passati, ilera definito da una composizione specifica: secondo la direttiva europea 69/493/Cee del 1969, per essere classificato come tale, doveva contenere almeno il 24% di. Questo componente conferiva al vetro in particolar modo due caratteristiche:zza e sonorità. Nel tempo, però, la predell’ossido diè diventata sempre meno compatibile con le attuali esigenze di sostenibilità ambientale e tutela della salute pubblica. A livello ‘popolare’ nonostante ciò si è continuato a chiamareanche calici e altro anchela predi. Le cristallerie parallelamente si sono dovute impegnare per trovare altri modi e forme.