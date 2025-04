Ilrestodelcarlino.it - Il Fermano piange. Cesare Mori

Si è spento nella sua casa di Porto San Giorgio, grande imprenditore e grande uomo che ha segnato un’epoca del territorio, prima con la celeberrima fornace, situata in contrada Ete Caldarette di Fermo, poi, esportando insieme al figlio i suoi prodotti in tutto il mondo. La generazione imprenditoriale della famigliaparte da lontano, quando intorno alla fine del 1800 trasforma la vecchia filanda di Fermo in fornace. E’ in quel periodo che vengono poste le fondamenta per quello che diventerà un piccolo impero dell’industria del mattone. Alla fine degli anni ’60, giovanissimo, prende in mano il settore commerciale dell’azienda, creando la sede di rappresentanza a Roma. Nei primi anni Settantafonda la Edilmec aprendo ben sette sedi in tutte le Marche e dando lavoro a generazioni intere.