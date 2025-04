Leao lascia il Milan ma resta in Serie A | la mossa di Mendes

Leao via dal Milan ma ancora in Serie A, l'agente del portoghese sta effettuando sondaggi a sorpresa: le ultime Come spesso gli è accaduto, nel corso dei vari anni al Milan, anche in questa stagione Rafael Leao si è acceso ad intermittenza. Ma quando lo fa, è in grado eccome di fare la differenza, come ha testimoniato anche nella partita contro l'Udinese, dove è stato grande protagonista con un gol e un assist nel 4-0 rossonero.Leao alla rivale del Milan in Serie A: la mossa di Mendes – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Siamo a 11 reti e 11 passaggi vincenti in tutta l'annata, un bilancio numericamente non negativo, anche se da uno come lui ci si aspetta e ci si aspetterebbe sempre di più. In rossonero, non è mai riuscito a compiere il salto definitivo verso lo status di top player conclamato, pur mostrando doti grandemente apprezzate in tutta l'Europa calcistica.

Gigi Sala, ex difensore rossonero, ha rilasciato un'intervista a 'Tuttosport', parlando di Udinese-Milan 0-4. Il parere su Rafael Leao.

E, al tempo stesso, in avanti siamo più liberi di attaccare". Morale alto, dunque. Complice, eccome, la nuova difesa difesa a tre: "I giocatori hanno sposato questa idea, con e senza palla", Conceiçao dixit.

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha parlato del Milan e in particolare di Leao e Theo Hernandez. Ecco le sue parole.

