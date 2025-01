Anteprima24.it - Buccino, finisce fuori strada con l’autovettura: ferito un medico

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ rimasta lievemente ferita la donna 47enne, alla guida della macchina che questa mattina è rimasta coinvolta in un incidentele a Biccino. L’episodio si è verificato intorno alle 8, in località Sarnese a. Per cause in corso di accertamento da parte degli inquirenti, l’automobilista, una dottoressa dipendente dell’ASL di Salerno, ha perso il controllo dei veicolo con il quale si stava recando al lavoro.è prima finitae poi si è capovolta. Nel violento impatto, la dottoressa alla guida del veicolo è rimasta lievemente ferita e per lei si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato la ferita in ospedale per tutti gli esami e le cure del caso. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione diagli ordini del maresciallo Gaetano D’Ambrosio.