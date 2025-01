Lanazione.it - Avenza, ancora furti: spaccate in pasticceria e alla sala slot

Carrara, 8 gennaio 2025 – Nuova notte di. Torna la paura che da tempo sta attanagliando il centro di. Dopo i raid delle scorse settimane (ultime in ordine di tempo lenel negozio di articoli sportivi ’Francini’ e al centro estetico ’Bellessere’), la scorsa notte i ladri hanno visitato due locali di viale XX Settembre. Prese di mira dai malviventi la’Serena’ e la’Terry Bell’ entrambe nei pressi della Centrale. Amara sorpresa ieri mattina per Emanuele Santini che dai primi di novembre ha rilevato la nota’Serena’, che in questo periodo è chiusa per ferie e per ampliamento dei locali (riaprirà l’11 gennaio e in più ci sarà la possibilità di pranzi di lavoro): “Mi hanno chiamato i muratori che hanno trovato la porta spaccata e sono subito accorso” racconta il proprietario visibilmente scosso mentre ci mostra il grosso buco nella porta e gli ingenti danni.