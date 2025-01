Ilgiorno.it - Allarme a Sormano, branco di 5 lupi avvistato vicino al paese: la fototrappola

Como – Nel video prima sono tre, poi quattro e infine cinque. È ildiimmortalato da unanei pressi di, in provincia di Como, non lontano dalle case del. Anche se gli avvistamenti dinon sono insoliti, trovare un gruppo così numeroso è piuttosto raro. “Con i nuovi nati di quest’anno e dello scorso ilpuò essere di cinque o anche di più”, ha spiegato il comandante della polizia provinciale Marco Testo. “Posso confermare – ha aggiunto – che esiste questoe nel Triangolo Lariano, ci sono delle riprese fatte di notteall’abitato, non vedo comunque motivo per allarmare i residenti. Isi muovono di notte in un territorio molto ampio”. Su Facebook, in risposta al video, diversi utenti hanno ricordato che sempre piùsono ricomparsia zone abitate, come è successo a Caslino d’Erba.