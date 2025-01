Iodonna.it - Al Ces di Las Vegas l'Italia porta tecnologia per lo Spazio, per l'ambiente, automotive, diagnosi mediche, sensori e dead tech. Tutte le novità

Leggi su Iodonna.it

Las(Nevada), 8 gen. (askanews) –per lo, per l’. Sono le innovazionite al Ces di Las, l’evento tecnologico più atteso dell’anno, da 46 startupne che partecipano alla missione guidata dall’Ice ( (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle impresene), riunite in uno dei padiglioni più grandi dell’Eureka Park, l’area della fiera organizzata da Cta dedicata alle startup da tutto il mondo. Leggi anche › Questa casa è intelligente: dal CES di Lasletra gli elettrodomestici smart Arrivano da 14 regioni, con la Sardegna in testa che, come nelle precedenti edizioni sostiene la missione anche a livello istituzionale, così come il Piemonte.