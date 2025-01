Tpi.it - Venduta la mega-villa dei Ferragnez sul Lago di Como: ecco la cifra (che incasserà solo il rapper)

Leggi su Tpi.it

Ladi Chiara Ferragni e Fedez suldi– ribattezzata “Matilda”, dal nome della cagnolina dell’influencer – è stataa un facoltoso cittadino inglese per unavicina agli 11 milioni di euro. A rivelarlo è il giornalista Gabriele Parpiglia durante il suo programma radiofonico su Rtl 102.5.In base all’accordo di separazione, formalizzato dal Tribunale di Milano il mese scorso, la dimora è stata assegnata a Fedez. Quindi il ricavato della vendita andrà interamente al.Acquistata nel gennaio 2023 per 5 milioni di euro e completamente ristrutturata, l’abitazione di 400 metri quadri a Pognana Lario, arricchita da un giardino di un ettaro con piscina a sfioro e affaccio sul, era stata messa in vendita daicirca un anno fa dopo la decisione dei due coniugi di separarsi.