Iltempo.it - Ultimo inarrivabile, il tour 2025 è completamente sold out: "Torno a casa"

, il cantautore dei record e il neo-papà volato negli Usa per accogliere il suo Enea, sta per tornare in Italia e non fa che inanellare successi. Anche a distanza. "Con 7 mesi di anticipo, l'interoStadifa il tutto esaurito. Non era mai successo nella mia carriera". Sui social l'euforia dell'artista è tangibile. Pubblicando scatti "rubati" ai live passati e un selfie che lo ritrae sorridente, il 28enne romano festeggia l'en plein delle 9 date che dal 29 giugnoanimeranno i principali stadi italiani. I ringraziamenti sono rivolti soprattutto ai fan, che da sempre partecipano alla corsa ai biglietti per accaparrarsi un posto ed essere presenti. E non manca una sorpresa. "Voglio ricambiare dicendovi che sto lavorando al mio primo disco live completo delscorso, con tutta la scaletta del 2024.