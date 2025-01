Quotidiano.net - Trend beauty 2025, su Pinterest cresce l’interesse per una bellezza spirituale

Leggi su Quotidiano.net

Giunto alla sua undicesima edizione, il report annualePredicts è uno degli strumenti ritenuti più attendibili per scoprire le tendenze future in vari settori. In particolare, per quel che riguarda il comparto della, dall’ultima ricerca della piattaforma digitale sono emersi alcuniinteressanti, destinati ad affermarsi nel corso dei prossimi mesi. Grazie all'analisi dei dati di oltre mezzo miliardo di utenti attivi,ha delineato i filoni che, in base ai risultati ottenuti, potrebbero caratterizzare il comparto dellanei prossimi mesi. A guidare queste tendenze è la Generazione Zeta, che detta oltre il 65% delle mode previste per il. Un anno in cui, a quanto pare, ricerca, lusso e arte si fonderanno in modi sempre più creativi e audaci.