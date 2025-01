Ilgiorno.it - Tredici vittime in un anno: la piaga dei femminicidi è solo la punta dell’iceberg

Uccise perché donne. Nel 2024, in Lombardia sono state 13 ledio, come riportato nel database dioitalia.info, che aggiorna il bollettino segnalando il nome della vittima, per ricordare che dietro i numeri ci sono sempre delle persone con un’identità per precisa. Anche nel 2024 l’si era aperto con la morte di una donna, Teresa Sartori di Saronno, uccisa l’8 gennaio nel Varesotto, dal figlio. Meno di un mese dopo era toccato a Santina Delai, a Puegnago sul Garda. Risalendo la linea del tempo, l’elenco riporta al 1989, in particolare al 16 dicembre, quando, a Manerbio, veniva uccisa Monia Del Pero, strangolata dall’ex compagno. Da quella data al 2024, l’elenco conta ben 145 donne uccise in Lombardia, nella maggior parte dei casi da partner o ex. È stato il caso, ad esempio, di Shuai Li, trovata morta a Lonato del Garda, uccisa dal compagno che poi si è tolto la vita a sua volta.