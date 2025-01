Anteprima24.it - Torrione, il mare continua a scavare sotto i giardinetti: sos del consigliere Di Popolo

Tempo di lettura: 2 minutiFesteggia il triste anniversario della seconda candelina la sollecitazione con la quale ilcomunale di Salerno, Filomeno Di, in forza al PSI, aveva chiesto un intervento urgente per ripristinare il lungodi Salerno nel trattostante idi. L’impeto e la forza delle onde delhanno scavato, mattone dopo mattone, un buco nel muro, o per dirlo in modo più romantico, una vera e propria grotta che potrebbe mettere a rischio la stabilità del costone in un’area che, nella parte superiore, ospita dei giardini pubblici, frequentati da bambini e famiglie. Era stata proprio questa preoccupazione a spingere ilcomunale ad intervenire, ma la sua richiesta, come dimostra il buco, nel frattempo ampliato, non ha trovato risposta.